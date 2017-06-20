توصل علماء من جامعة كوفنتري البريطانية إلى أن ممارسة اليوجا تقي الإنسان من الإصابة بالاكتئاب وبعض أنواع السرطان.

باتت الضغوطات النفسية ونمط العمل اليومي مشكلة حقيقية تؤرق الكثيرين في وقتنا الحالي، وتتسبب لهم بمشاكل جدية في صحة القلب والشرايين والجهاز العصبي، حتى أن الكثير من العلماء اليوم يسعون لإيجاد سبل تجنب الإنسان آثار تلك المشاكل.

وحول هذا الموضوع قال علماء من جامعة كوفنتري البريطانية في حديث لمجلة Frontiers in Immunology الطبية: “على مدى الـ 11 عاما الأخيرة خصصنا الكثير من الدراسات لمعرفة أفضل السبل لمكافحة آثار الاكتئاب على صحة الإنسان، لقد درسنا الحالة الصحية والنفسية لأكثر من 800 شخص، معظمهم كانوا يمارسون رياضات روحية وذهنية كاليوغا والتأمل والتاي تشي، وقمنا بتسجيل تأثير تلك الرياضات على وضعهم الصحي والنفسي”.

وبعد مراجعة نتائج الدراسات توصل العلماء إلى نتيجة مفادها أن “ممارسة الرياضات الروحية الشرقية كاليوغا وغيرها تقلل من إنتاج الجينات المسؤولة عن الالتهابات بالجسم، كما تعمل على مكافحة الاجهاد والاكتئاب، اللذان يعتبران من أهم مسببات السرطان والشيخوخة المبكرة عند الإنسان”.

وأوضحوا أن تلك الرياضات تؤثر بشكل ملحوظ على خفض إنتاج ما يدعى بجزيئات “NF-kB”، والتي يزداد إفرازها في الجسم عند الغضب والتوتر الشديد، حيث تقوم تلك الجزيئات بالتأثير على عدد من البروتينات التي تتسبب بالالتهابات المزمنة وتزيد من احتمال الإصابة بالشيخوخة المبكرة والسرطان.

من جانبها قالت العالمة، إيفانا بوريك، إحدى المشرفين على تلك الأبحاث: “ملايين الناس يمارسون اليوغا والرياضات الروحية المختلفة، ولا يعرفون أنها تترك أثرها على المستوى الجزيئي للجسم، نحن نأمل أن تساعدنا تلك الدراسات على إيجاد حلول لأمراض الاكتئاب والسرطان التي تفتك بعدد كبير من الناس، وباتت تشكل خطرا حقيقيا على حياتنا”.