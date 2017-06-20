اللجنة العامة لـ"النواب" تؤكد ضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية2017-06-20 16:12:08
أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء على ضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية تحقيقًا للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به تجاه المجتمع.
جاء ذلك خلال عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وأعضاء اللجنة، بحضور وزير الشئون القانونية المستشار عمر مروان، والأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين.
وأشادت اللجنة العامة - بحسب بيان صدر اليوم - بالقيادة الحكيمة للمجلس وأمانته العامة في إطار الحرص على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
ووافقت اللجنة على الضوابط التي وضعها مكتب المجلس لجمع توقيعات الأعضاء على طلبات الأدوات التشريعية والرقابية التي يتقدمون بها على أن تكون على نماذج محددة ويتم التوقيع عن طريق الأمانة العامة.
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