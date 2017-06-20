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القضاء الإداري يقضي بإعادة مباراة "الزمالك" و "مصر المقاصة" في الدوري
لاعبي الزمالك عقب الفوز بكأس

القضاء الإداري يقضي بإعادة مباراة "الزمالك" و "مصر المقاصة" في الدوري

2017-06-20 16:07:49
كتب - أ ش أ

قضت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الإياب من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ووقف تنفيذ قرار اعتبار الزمالك خاسرا لتلك المباراة.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أقام الدعوى، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المسابقات باعتبار نادي الزمالك مهزوما بنتيجة 2 – صفر على خلفية اعتراض الزمالك على القرارات التحكيمية لمباراته مع فريق نادي مصر المقاصة في شهر أبريل الماضي.
وأشارت الدعوى إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في شهر مارس الماضي حكما نهائيا بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومن ثم فإن كافة ما يصدر عن الاتحاد من قرارات عقب صدور هذا الحكم، يعد معدوما وباطلا، على نحو يستدعي بطلان قرار لجنة المسابقات باعتبار الزمالك خاسرا لمبارته مع مصر المقاصة.

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