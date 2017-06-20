قتل أحد القضاة وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة القاضي، في إقليم “نانجرهار” بشرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية، عن بيان لحكومة إقليم “نانجرهار”، إنه تم استهداف سيارة أحد القضاة عبر زراعة عبوة ناسفة فيها، وأسفر الانفجار عن مقتله وإصابة ثلاثة أشخاص كانوا بالقرب من السيارة وقت وقوع الانفجار.

ولم تعلن أي حركة مسلحة، بما في ذلك حركة “طالبان” مسئوليتها عن الحادث.

وكان مسئول محلي، قد أعلن وقت سابق اليوم، مقتل ما لا يقل عن 8 حراس أمنيين وإصابة اثنين آخرين جراء فتح مسلحي حركة طالبان النار عليهم في إقليم “بروان” بشمالي البلاد.