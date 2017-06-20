“إنجو” المتخصصة في سوق الأجهزة الذكية بالشرق الأوسط, تعلن عن إطلاق أحدث هاتف ذكي “إنجو 4” و المدعم بوحدة معالج عشر أنوية (Deca-Core)، وبسماكة رفيعة 8.5 مم.

والهاتف الذكي يدعم تقنية إتصال الجيل الرابع (4G LTE) ,ومصنع بجسم معدني كامل ذو تصميم رياضي، ويمكن شرائه عبر موقع ” سوق دوت كوم” بالإمارت العربية المتحدة بسعر 829 درهم.

ويأتي الهاتف المتميز” إنجو 4” بلوحة شاشة (IPS) توفر رؤية بصرية متقدمة بحجم 5.5 بوصة عالية الوضوح الكامل (Full HD) .و الهاتف مزدوج الشريحة وداعم لتقنية إتصال الجيل الرابع (4G) وأيضا مدعومة بشريحة تشغيل إلكترونية ومعالج متطور ” عشر أنوية” من « ميدياتيك » (2.3GHz deca-core MediaTek Helio X20)، ومعالج جرافيك (Mali-T880),و بنظام تشغبل أندرويد 6.0. ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت (4GB RAM) وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة (SD) مايكرو تصل حتى 128 جيجا بايت.

وتم تصميم الهاتف بجسم معدني كامل و بأسرع تقنية إستشعار لبصمة الإصبع موفرة وقت إستجابة يقدر بـ (0.35) ثانية، ويتوفر الهاتف الذكي ذو التصميم الجذاب بلونين مختلفين الذهبي و الأسود و تم توفير كاميرا خلفية “16 ميجابكسل” ذات ضبط تلقائي للصورة مزودة بفلاش وفتحة عدسة (f/1.8)، وأيضا مزود بكاميرا أمامية 5 ميجابكسل ” تتيح التقاط الصور السيلفي بجودة عالية.والهاتف الذكي مدعم ببطارية قوية (3400mAh) لتدوم لوقت أطول.