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مصرع 22 شخصا جراء صواعق البرق في بنجلاديش
صاعقة برق

مصرع 22 شخصا جراء صواعق البرق في بنجلاديش

2017-06-20 15:35:50
أ ش أ

أعلنت السلطات في بنجلاديش اليوم الثلاثاء مصرع 22 شخصا على الأقل ضربتهم صواعق البرق على مدار الـ48 ساعة الماضية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس وكالة إدارة الكوارث رئاز أحمد قوله إن حالات الوفاة تأتي وسط اجتياح العواصف للبلاد خلال يومي الأحد والاثنين.

جدير بالذكر أن هذه الحوادث تأتي عقب أسبوع من الأمطار الموسمية الغزيرة التي أسفرت عن انهيارات أرضية ضخمة تسببت في مقتل قرابة 140 شخصا.

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