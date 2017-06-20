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الرئاسة الفسطينية: إسرائيل تحبط جهود ترامب بمشروع الاستيطان
نبيل ابو ردينة - نبيل ابو ردينه -الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفسطينية: إسرائيل تحبط جهود ترامب بمشروع الاستيطان

2017-06-20 15:20:03
محيط: أ. ش. أ

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفسطينية نبيل أبو ردينة، إعلان الحكومة الاسرائيلية بدء العمل ببناء مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاستيطان “جميعه غير شرعي”.

واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، هذا الاعلان “تصعيدا خطيرا، ومحاولة لإفشال مساعي الادارة الأمريكية، وإحباط جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأضاف “هذا الاعلان يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، مفادها بأن اسرائيل غير معنية بالجهود الأمريكية، وهي جادة في احباطها كما فعلت مع الادارات السابقة”.

وطالب الادارة الأمريكية بالتدخل فورا للحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترامب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن.

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