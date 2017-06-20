دراسة استرالية : الوخز بالإبر بديل آمن للمسكنات في أقسام الطوارئ2017-06-20 15:19:57
وفقا لدراسة طبية جديدة، يعتبر الحصول على إبر صغيرة في أقسام الطوارىء أمرا آمنا وفعالا ، كتناول المسكنات بين بعض المرضى .
فقد توصل فريق من الباحثين بجامعة” رميت” في مدينة ملبورن” الأسترالية، في أكبر تجربة عشوائية، إلي أن الوخز بالإبر كان فعالا لتوفير فرص الإغاثة السريعة للمرضى الذين أدخلوا في أقسام الطوارىء بسبب معاناتهم من آلام مزمنة .. وأظهرت كل الحالات التي أجريت في أقسام الطوارىء في أربع مستتشفيات فى مدينة “ملبورن”،أن إدارة الألم لا تزال قضية حاسمة حيث لا يوفر العلاج التقليدى أى مساعدات فورية كافية.
وقال المحقق الرئيسي “مارك كوهين” أستاذ العلاج الطبيعى بجامعة ” ملبورن”، أن الألم هو السبب الأكثر شيوعا بين المرضى الذين يدرجون في أقسام الطوارىء ، ولكن كانت في كثير من الأحيان تدار بشكل غير كاف.
وأوضح الباحثون أن الدراسة أظهرت أن الوخز بالأبر هو بديل قابل للتطبيق ، وسيكون مفيدا بشكل خاص للمرضى غير القادرين على تناول أدوية لتخفيف الألم بسبب حالات طبية أخرى .. ولكن من الواضح أننا بحاجة بشكل عام إلى بحوث لتطوير نهج طبي أفضل لإدارة الألم .
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