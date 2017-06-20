صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى بالبرلمان) بالأغلبية على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة حيث تمت المصادقة خلال جلسة علنية حضرها 436 نائبا.

وتضم قائمة نواب رئيس المجلس تسعة نواب كلا من: جمال بوراس، ومحمد مساوجة، وعبد القادر حجوج، والعايب الحاج، وبوجمعة طرشي، وأمين سنونسي، وفوزية بن سحنون، واسماعيل ميمون، ومحمد أبي إسماعيل.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن هؤلاء النواب ينتمون إلى المجموعات البرلمانية التالية: مجموعة حزب جبهة التحرير الوطني ، مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي ، مجموعة تحالف حركة مجتمع السلم و المجموعة البرلمانية لنواب الأحرار.

ويأتي انتخاب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادة 130 من الدستور الفقرة 2 وكذلك المادتين 12 و 13 من النظام الداخلي للمجلس.