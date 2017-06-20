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العمل في حضور الآخرين ينشط الخلايا العصبية الإجتماعية
الجلطة-الدماغية

العمل في حضور الآخرين ينشط الخلايا العصبية الإجتماعية

2017-06-20 15:15:42

توصل فريق من الباحثين الفرنسيين في العلوم العصبية والنفسية الاجتماعية في المركز الوطني للأبحاث العلمية أن القيام بالعمل بحضور زملائك ينشط المنطقة الاجتماعية في قشرة المخ المعنية بتفسير الانفعالات مثل الحزن والفرح ..

وهذه المنطقة الواقعه في الجبهة والمسئولة عن عديد من الوظائف الإدراكية مثل اللغة والذاكرة والحجة الصحيحة وهذه الخلايا العصبية الاجتماعية تنشط في حضور الأخرين .

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