حذر المسئولون في “الوكالة الوطنية للأمن الصحي الغذائي” في فرنسا، من أن تناول الأطعمة التي تم تحليتها صناعيا ، مثل الزبادي بالفاكهة ، الحلوى ، لا يساعد على خفض الوزن كما يعتقد البعض ، بل ، أن ذلك يدفعك نحو إلتهام المزيد من الطعام أكثر من حاجتهم الحقيقية، هو ما يستلزم الإبتعاد الكامل عن الإفراط فى تناول هذه المحليات الصناعية .

وأضاف المسئولون في الوكالة أن شرب مشروبات الصودا تجعلك تستهلك كميات أكبر بحجة إحتوائها على سعرات حرارية أقل ، رغم إثبات العديد من الدراسات خطأ هذا الاعتقاد الشائع بين الشباب .. لذلك ، يجب خفض معدلات استهلاك المشروبات السكرية المحلاة صناعيا لخطرها على الصحة .