شركه إكوينوكس ” Equinox” ،المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية لتطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات اللاسلكية حلولا متطورة لامن المعلومات و لاول مرة داخل السوق المصرى يتم طرح حلول تطبيقية (Commercial Applications) لوظائف الشبكات الافتراضية Network Functions Virtualization (NFV) والذى يفتح الباب على مصراعيه امام طفرة فى مجال تطوير خدمات الشبكات .

وأوضح المهندس اسامة قعدان الرئيس التنفيذي لشركة ” إكوينوكس ” و اضاف سينعكس تطبيق حلول الحوسبة الافتراضية ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة و تعد اكوينوكس من أوائل الشركات المحليه أو الاقليميه التي تطرح التطبيقات التجارية لوظائف الشبكات الافتراضية (NFV) داخل السوق المصرى

و التى تحقق للشركات أعلى مستويات الاداء فى انجاز الاعمال و باسعار تنافسية للغاية .

و اشار الى ان ” إكوينوكس ” لديها استراتيجية لتجهيز السوق لما يعرف بالحوسبة الافتراضية “Cloud Virtualization ” اذ يعتبر السوق المصرى من اكبر الأسواق وأكثرها انفتاحا وديناميكية ويعد بمثابة بوصلة لتحديد اتجاه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمنطقه الشرق الاوسط من حيث الكفاءات والخبرات.

وتعمل شركة ” إكوينوكس ” مع عملائها من خلال تقديم حزمة حلول متكاملة ” end-to-end ” اذ نعتبر شركاء حقيقيين لعملائنا ونعمل معهم عن قرب من اجل توفير احتياجاتهم من افضل الخدمات والحلول بافضل الاسعار الممكنة لاسيما واننا نتيح لهم اعلى مستويات الجودة ، والتى لا يمكن مقارنتها بالمنتجات المنافسة ، وهذه احد عناصر قوتنا منذ بدايه اعمالنا فى منطقة الشرق الاوسط .

واضاف ان الشركة دائما تنجح فى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة حقيقية لعملائها وفى نفس الوقت تتميز هذه الحلول بقدرتها على النمو ، وفقا للاحتياجات المستقبلية للعملاء ، ويساعدهم كذلك في تقليل تكلفة تقديم الخدمات بطريقة ملحوظة وزيادة مرونة الشبكة من خلال حلول متنوعة لتطوير البنية التحتية للشبكات الامر الذى يؤهل الشركة لامتلاك قاعدة كبيرة من العملاء سواء فى السوق المصرى او منطقة الشرق الاوسط .

و سيشهد عام 2017 تركيز الشركة على التوعيه المستمره بأهميه تكنولوجيا حمايه المعلومات و الخصوصيه “Information Security ” مع التوسع في التوجه لتقديم الخدمات السحابيه ” Cloud Services ” . كما سيشهد العام تطوير استراتيجية الدعم الفنى بتوسيع نطاقها من خلال تدريب و تاهيل مهندسين و فنيين متخصصين لضمان التواصل الدائم لطلب الخدمه 24 ساعه 7 ايام فى الاسبوع .

وأوضح الرئيس التنفيذي ل” إكوينوكس” سنركز على الاستمرار فى التوسع فى تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلى مع الاهتمام بخلق اسواق جديده منها سوق العقارات و المدن الذكيه لتقديم خدمات جديده باستخدام تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات بداية بخدمات البنيه التحتيه بالاعتماد على الالياف الضوئيه ” Fiber Optic Cables ” مما ساعد على الاستمرار فى تقديم خدمات متجدده منها خدمات التشغيل الثلاثى تربيل بلاى” Triple Play ” لتوفير خدمات منها الاتصالات ، نقل البيانات والخدمات المرئيه التفاعليه مع الاستعداد لدخول المرحله القادمه وهي التوسع فى تقديم مختلف خدمات اداره المنشأت و المرافق مثل الاناره الذكيه” “Smart Lighting ،واداره المخلفات “Waste Management” ، مما ساعد بشكل ملحوظ في مبادرات توفير الطاقه و استخدامها بشكل افضل وساهم فى التوجه العام للحفاظ على البيئه و المجتمعات الخضراء“Green Communities ”

وبالنسية لاوجه الشراكة مع الشركات العالمية اكد اسامة قعدان ان الشركة تمكنت بالفعل من ابرام مجموعة من أهم البروتوكولات الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية ونهدف فى عام 2017 توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع اكبر الشركاء في سوق الاتصالات والمعلومات وهو ما يتم بصورة دورية بناءا على اليات علميه لكيفيه اختيار الشريك المناسب من اجل تقديم خدمات متجدده للسوق المصرى .

وأضاف استمرارا للادء المتميز للشركة قامت ” Equinox ” برعايه و المشاركه في عدد من المنتدايات و المؤتمرات على المستوى المحلى و الاقليمى المختصه بسوق الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات هذا بالاضافه الى استمراريه المشاركه مع الشركاء الاستراتيجيين في رعايه عدد من المعرض و المؤتمرات.

وحول خطط التوسع بالتعاون مع الشركاء، أكد اسامة قعدان الرئيس التنفيذي لشركة ” إكوينوكس ” أننا نسعى لتطوير وتحسين خدماتنا لعملاءنا كما نستهدف من خلال حلولنا الابتكارية الى مساعده الشركات على إنشاء شبكات ذكية تمكنها من اقتناص الفرص والتغلب على التحديات فى الوقت المناسب بمرونة غير مسبوقة وسنستمر فى تقديم الخدمات المتميزه للحفاظ على مكانتنا الرياديه فى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة حقيقة لعملاءنا ،اذ تتميز حلولنا بقدرتها على النمو وفقا للاحتياجات المستقبلية للعملاء ، لمساعدتهم على تسريع معدل ابتكار خدماتهم وتقليل التكلفة الاجمالية وتحسين الاداء.