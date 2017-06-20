واصلت محكمة عسكرية أردنية، اليوم الثلاثاء النظر في قضية حادثة إطلاق النار بقاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة “الجفر” جنوبي الأردن، التي أسفرت عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين.

واستمعت المحكمة، خلال جلستها اليوم بعمان برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف، إلى شاهد نيابة واحد في القضية، وأجلت جلستها إلى غد الأربعاء للاستماع لآخر شاهد نيابة في القضية.

وكان الجندي الأردني المتهم في القضية قد نفى، في جلسة سابقة، التهم المسندة له بعد سؤال رئيس الهيئة الحاكمة فيما إذا كان مذنبا أم لا، وأجاب بأنه “غير مذنب”.

وكانت النيابة العسكرية الأردنية، قد وجهت تهمة القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، للجندي الأردني، خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات الأردني، حيث أشارت إلى أن الواقعة حدثت عند سماع الجندي صوت عيارات نارية من مصدر لم يستطع تحديد وجهته خلال قيامه بوظيفته الرسمية على الباب الرئيس للقاعدة الجوية بالاشتراك مع عدد من زملائه حيث تزامن ذلك مع دخول عدد من المركبات التابعة للقوات الأمريكية الملحقة بالقاعدة الجوية حينها وقع إطلاق نار من قبل الجندي، ما أدى إلى وفاة 3 عسكريين أمريكيين.