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التعليم:تعديل نماذج إجابات مواد الكيمياء والأحياء والتفاضل للثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب

التعليم:تعديل نماذج إجابات مواد الكيمياء والأحياء والتفاضل للثانوية العامة

2017-06-20 15:02:47
وكالات

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام امتحان الثانوية العامة إنه تم إبلاغ مشرفي مواد الكيمياء والأحياء، والتفاضل والتكامل بجميع الكنترولات على مستوى الجمهورية بمراعاة التعديلات التي طرأت على نماذج الإجابة لصالح الطلاب وذلك قبل البدء فى أعمال تقدير الدرجات .
جاء ذلك في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء بعد مناقشة نموذج إجابة امتحانات الكيمياء والأحياء، والتفاضل والتكامل من قبل اللجنة الفنية .

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