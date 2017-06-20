أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أن الوزارة ستنتهي من قوائم انتظار مرضى الأورام خلال عامين بحد أقصى .. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للأورام لديها خطة للتوسع في إنشاء معاهد الأورام وتوفير أفضل علاج للمرضى مجانا.

وقال الوزير - خلال جولته بمستشفى دار السلام اليوم الثلاثاء - إن لوزارة لديها 10 مراكز أورام، غير المراكز التابعة للجامعات، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة عدد كبير من مراكز الأورام للمنظومة الطبية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للأورام إن مستشفى دار السلام لديه إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في رعاية وعلاج مرضى الأورام، لافتا إلى أن التعمق في العلاقات والعمل بين الوزارة والجامعة جزء من خطة عمل.

وأوضح أنه سيتم العمل بتكنيك جديد لعلاج مرضى الأورام، الأدوية ستتوفر كلها للمرضى، وهناك مناقصة مجمعة سيتم من خلالها شراء كل احتياجات الجامعة والوزارة من الأصناف الدوائية التي تتطلبها بروتوكولات علاج المرضى من الصغار والكبار، فعلاج الأورام أولوية، وتوفير الخدمات للمرضى ضرورة”.