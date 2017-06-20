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الآثار: فوز 40 شخصا بقرعة الحج للعام الحالى
حجاج ـ الحج‎

الآثار: فوز 40 شخصا بقرعة الحج للعام الحالى

2017-06-20 15:01:18
أ ش أ

أعلنت وزارة الآثار فوز 40 شخصا ممن تقدموا لقرعة الحج التي تنظمها الوزارة للعاملين بها لعام ١٤٣٨هجرياً .
وقام الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية بإجراء عملية القرعة اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، متمنياً التوفيق للجميع.
يذكر أن وزارة الآثار تتبع هذا التقليد منذ عام ٢٠١٣، حيث يتقدم العاملون بها لمن تخطوا سن الخمسين عام للفوز برحلة الحج للأراضي المقدسة، وذلك عن طريق إجراء قرعة للمتقدمين يتم خلالها اختيار الفائزين.

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