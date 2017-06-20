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تفوق نفقات الصحة النفسية في فرنسا علي نفقات علاج السرطان لتسجل 19.3 مليار يورو
الفصام

تفوق نفقات الصحة النفسية في فرنسا علي نفقات علاج السرطان لتسجل 19.3 مليار يورو

2017-06-20 14:59:25

كشفت آخر تقارير هيئة التأمين الصحي الفرنسية للتأمين على الصحة الذهنية والنفسية، تفوق تكاليف رعاية الصحة النفسية عن تكاليف رعاية الأمراض السرطانية، حيث يعالج 7 ملايين شخص من الأمراض النفسية بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 19.3 مليار يورو.

وكشف التقرير عن إصابة مرض الفصام (أو الشيوفرينيا)، نحو 600 ألف شخص في المرحلة العمرية ما بين 15 - 25 عاما .

وعلى الرغم من ذلك ، صنفت ” منظمة الصحة العالمية فرنسا من بين الدول التي تعاني فيها المستشفيات النفسية من ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية بها، لتحتل المركز الـ 27 من بين 30 دولة، كما حذرت المنظمة من أن عمليات عزل مريض الفصام قد تدفعه نحو الإنتحار، حيث يقدم نحو 40% من المرض على هذة الخطوة.

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