وزيرة الهجرة تعلن انتهاء مشكلة "بصمة الحج" للمصريين بالسعودية2017-06-20 14:58:24
أعربت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص شكرها وتقديرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على جهودهم واستجابتهم لإنهاء مشكلة “بصمة الحج” بعد جهود مكثفة استمرت عدة شهور.
وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريح، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك تكون انتهت جميع مشاكل بصمة الحج للمصريين المخالفين، مضيفة أن إدارات الجوازات بالمملكة مددت عملها حتى آخر يوم في رمضان، حتى يتم تسفير جميع مخالفي الإقامة والزيارة بأنواعها، والحج والعمرة، والمتسللين، قبل نهاية المدة المحددة لحملة “وطن بلا مخالف”.
من جانبه، أعلن اللواء محمد سليمان السحيمي مدير الجوازات بالمملكة، إصدار عفو عن المدانين في الحج دون تصريح، والتي اشتهرت باسم “بصمة الحج”، والبدء في حملة “وطن بلا مخالف”، وهي حملة أطلقتها المملكة للسماح بالخروج للمخالفين في نظام “بصمة الحج”، وذلك حتى انتهاء مدة الـ 90 يوما المتاحة للمخالفين.
من ناحية أخرى، أوضح السحيمي، أن المديرية العامة للجوازات - بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية - جهزت أكثر من موقع في كل منطقة ومحافظة؛ لاستقبال الراغبين في إنهاء إجراءات مغادرتهم من تلقاء أنفسهم، دون تكليفهم مشقة العناء والتنقل من منطقة لأخرى، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، وتقوم تلك المواقع بدورها على فترتين “صباحية ومسائية”.
كما شددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، على الوافدين المخالفين الذين تم منحهم تأشيرات خروج نهائي ضمن حملة “وطن بلا مخالف” ولم يغادروا حتى الآن بضرورة الإسراع بمغادرة المملكة، حتى لا تطبق عليهم العقوبات المقررة، والتي تم إعفاؤهم منها.
وقالت المديرية، في بيان، إنه بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوماً سيتم إلغاء تأشيرات الخروج النهائي الممنوحة للمخالفين، وإيقاف سجلاتهم في النظام، وتطبيق العقوبات المقررة بحدها الأعلى وفقاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وطالبت المديرية الذين حصلوا على التأشيرة، المسارعة بالمغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مُرحّل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة لتطبيق عقوبة السجن، والمنع من دخول المملكة.
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
لغز لقاءات "مايكل فلين" السرية في السعودية!
قالت القناة التلفزيونية الأمريكية “ABC ” إن مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي السابق مايكل فلين أخفى أسماء المسؤولين الأجانب الذين التقى بهم خلال سبع سنين. ...Tue, 20 Jun 2017 09:06:03 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
تونس.. توقيف إعلامي معروف بتهمة “الفساد المالي”Tue, 20 Jun 2017 07:51:22 GMT