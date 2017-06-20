أعربت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص شكرها وتقديرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على جهودهم واستجابتهم لإنهاء مشكلة “بصمة الحج” بعد جهود مكثفة استمرت عدة شهور.

وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريح، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك تكون انتهت جميع مشاكل بصمة الحج للمصريين المخالفين، مضيفة أن إدارات الجوازات بالمملكة مددت عملها حتى آخر يوم في رمضان، حتى يتم تسفير جميع مخالفي الإقامة والزيارة بأنواعها، والحج والعمرة، والمتسللين، قبل نهاية المدة المحددة لحملة “وطن بلا مخالف”.

من جانبه، أعلن اللواء محمد سليمان السحيمي مدير الجوازات بالمملكة، إصدار عفو عن المدانين في الحج دون تصريح، والتي اشتهرت باسم “بصمة الحج”، والبدء في حملة “وطن بلا مخالف”، وهي حملة أطلقتها المملكة للسماح بالخروج للمخالفين في نظام “بصمة الحج”، وذلك حتى انتهاء مدة الـ 90 يوما المتاحة للمخالفين.

من ناحية أخرى، أوضح السحيمي، أن المديرية العامة للجوازات - بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية - جهزت أكثر من موقع في كل منطقة ومحافظة؛ لاستقبال الراغبين في إنهاء إجراءات مغادرتهم من تلقاء أنفسهم، دون تكليفهم مشقة العناء والتنقل من منطقة لأخرى، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، وتقوم تلك المواقع بدورها على فترتين “صباحية ومسائية”.

كما شددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، على الوافدين المخالفين الذين تم منحهم تأشيرات خروج نهائي ضمن حملة “وطن بلا مخالف” ولم يغادروا حتى الآن بضرورة الإسراع بمغادرة المملكة، حتى لا تطبق عليهم العقوبات المقررة، والتي تم إعفاؤهم منها.

وقالت المديرية، في بيان، إنه بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوماً سيتم إلغاء تأشيرات الخروج النهائي الممنوحة للمخالفين، وإيقاف سجلاتهم في النظام، وتطبيق العقوبات المقررة بحدها الأعلى وفقاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وطالبت المديرية الذين حصلوا على التأشيرة، المسارعة بالمغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مُرحّل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة لتطبيق عقوبة السجن، والمنع من دخول المملكة.