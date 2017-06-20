وضع مساحيق التجميل يساعد على إحراز درجات أعلى في الامتحانات2017-06-20 14:57:00
تعرف النساء منذ سنوات طويلة أن وضع مساحيق التجميل يمكن أن يعزز ثقتهن بأنفسهن ، لكن دراسة حديثة اظهرت أن مساحيق التجميل يمكنها أيضا المساعدة في احراز درجات أعلى في الامتحانات.
ووجدت الدراسة، التي أجرتها كلية طب هارفارد، أن النساء اللاتي يضعن مساحيق تجميل قبل خوض أي امتحان يحققن درجات أعلى من اللاتي لا يضعن أي شيء بنسبة تتراوح بين 10 و20%.
وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية، ان استخدام مساحيق التجميل يعزز الثقة بالنفس وله تأثير إيجابي على الذاكرة والقدرة العقلية.
وشملت الدراسة 200 طالبة جميعهن يدرسن نفس المادة ولهن نفس معدل الثقة بالنفس ونفس مستوى الذكاء، تم تقسيمهن لثلاث مجموعات عشوائية. وطلب الباحثون من المجموعة الأولى وضع مساحيق التجميل بينما طلبوا من الثانية الاستماع للموسيقى ومن الثالثة الرسم.
وبعدها خاضت المتطوعات اختبارا بشأن فصل من كتاب قرأنه للتو، فأظهرت النتائج أن المجموعة التي استخدمت مساحيق التجميل حققت أعلى الدرجات.
ويقول الباحثون إن المرأة قد تضع مساحيق التجميل لزيادة ثقتها بنفسها من خلال تعزيز جاذبيتها، وهو ما يجعلها أفضل خلال فترات التوتر،وتزيد هذه المشاعر الإيجابية من استحضار المعلومات المتاحة في الذاكرة وبالتالي الحصول على درجات أعلى في الامتحانات.
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