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خبير تغذية فرنسى يحذر من إتخاذ الصيام وسيلة لفقد الوزن
الوزن الصحي

خبير تغذية فرنسى يحذر من إتخاذ الصيام وسيلة لفقد الوزن

2017-06-20 14:52:50

حذرت خبيرة التغذية الفرنسية “برنارد ماتينى” في جامعة “باريس” من إستخدام الصيام كوسيلة لفقد الوزن بسبب الامتناع عن الطعام لعدة ساعات أو عدة أيام والاكتفاء بشرب الماء فقط كوسيلة لتوفير الراحة للجهاز المناعي وتطهير الجسم من السموم المتراكمة.

وكشفت خبيرة التغذية الفرنسية عن خفايا الصيام ومدى تأثيرها عل الجسم ، على عكس ما هو معتقد .. ففى الساعات الأولى يفقد ” الجلوكوز – الوقود الأساسي للجسم – والذي يحصل عليه من المخزون الإحتياطي بالكبد فى صورة” الجليكوجين” سكر الكبد”، الذى يتم إستهلاكه بعد 16 ساعة بعد آخر وجبة متناولة .. كما تنخفض نسبة السكر في الدم مما يسبب الصداع والإرهاق والغثيان وقلة النوم، ليقوم المخ بإفراز هرمونات مثل ” الكورتزول” و”الأدرينالين” .

كما يلجأ الجسم إلى إحتياطى السكر المتواجد بالدهون المخزنة في النسيج الشحمي والأنسجة في المخ والنخاع العظمي وخلايا الدم.. ولوحظ أن الجسم يفقد في فترة الصيام البروتينات والأحماض الأمينية والدهنية التي تأتي من الكلى، الكبد، لذلك يجب ألا تطول فترة الصيام عن 45 يوما متواصلة في المتوسط .

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