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الجيش العراقي يسيطر على الجزء الجنوبي من حي "الشفاء" بالموصل
قوات عراقية - الجيش العراقي - الموصل

الجيش العراقي يسيطر على الجزء الجنوبي من حي "الشفاء" بالموصل

2017-06-20 14:48:07
أ ش أ

سيطرت قوات الجيش العراقي اليوم الثلاثاء على الجزء الجنوبي من حي الشفاء والجسر الخامس في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الفرقة المدرعة التاسعة استعادت السيطرة على الجزء الجنوبي من حي الشفاء، لتسيطر بذلك على قلعة “باشطابيا” الأثرية وسجن الأحداث ومرقد يحيى أبو القاسم، ودائرة صحة نينوى، وكنيسة ماريا، كما استعادت القوات السيطرة كذلك على الجسر الخامس في الساحل الأيمن.

يذكر أن القوات العراقية كانت قد بدأت - الأحد الماضي - عملية اقتحام المدينة القديمة في الشطر الغربي من مدينة الموصل، حيث يتحصن آخر عناصر تنظيم “داعش”.

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