وزير الصحة يقرر تحويل مستشفى "هرمل" إلى مستشفى متخصصة في الأورام2017-06-20 14:48:24
قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان تحويل مستشفى دار السلام”هرمل” إلى مستشفى متخصصة في الأورام فقط ، مشيرا إلى انه سيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية صباح اليوم للمستشفى يرافقه الدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام.
وأوضح وزير الصحة والسكان ان مستشفى” هرمل” ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية فى عمليات القلب ، حيث تم تحويل 50% من حالات معهد القلب للمستشفى ، لإجراء العمليات للقضاء على قوائم انتظار ، حتى تم الانتهاء من تطوير معهد القلب.
وأضاف وزير الصحة والسكان ان المستشفى تمتلك بنيه تحتية ممتازة ، وبها وحدة لزراعة النخاع بها 14 غرفة ،مشيرا إلى إجراء 32 حالة زرع خلال العام الماضي .
وأكد وزير الصحة والسكان ان قرار تحويل المستشفى لتكون متخصصة في الأورام ياتى فى إطار حرص الوزارة على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الأورام سواء للأطفال او الكبار ، لافتا إلى إجراء بروتوكول تعاون مع المعهد القومى للأورام للإشراف على المستشفى ، حيث يوجد في 10 مراكز للأورام تتبع وزارة الصحة ، فضلا عن مراكز القوات المسلحة ، والجامعية.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى توجيه جزء كبير من الموازنة الجديدة المخصصة لوزارة الصحة لرفع كفاء هذة المستشفى بشكل خاص ، والمستشفيات التى يتم تطويرها بشكل عام.
واضاف وزير الصحة والسكان ان المستشفى تمتلك 161 سرير ، 34 سرير رعاية ، لافتا إلى أن عدد أسرة الرعاية أكثر من 6% من النسبة العالمية ، وبها أيضا 21 سرير غسيل كلوى ، و 5 مخصصين للاطفال، و4 غرف للعمليات .
ووجه وزير الصحة والسكان برفع كفاءة المستشفى من حيث الدهانات، والتأسيس والفرش ، ومكافحة العدوى ، والاهتمام بالخدمة الفندقية لمريض الأورام لتصبح خدمة 5 نجوم بالإضافة إلى تقديم العلاج المجانى لهم ، لافتا إلى إلحاق فنين من الصيانه من مستشفى معهد ناصر للعمل بهذه المستشفى.
كما وجه بتوفير جهاز اشعة مقطعية ، وتزويد الصيدلية الإكلينيكية بما تحتاجه من أجهزة ، وزيادة اعداد الصيادلة ، والتمريض ، واخصائيين الأورام ، قائلا ” نحن نعمل بفكر متكامل بين وزارة الصحة وجميع قطاعات الدولة لخدمة المريض المصرى”.
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