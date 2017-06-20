الجيش الأردني: داعش سيكون حلماً منتهياً وزائلاً2017-06-20 14:40:59
أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات أن تنظيم (داعش) الإرهابي سيكون حلماً منتهياً وزائلاً، مشيرا إلى أن الجيش الأردني سيضرب من حديد ويكافح كل أشكال الإرهاب والتطرف.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، اليوم الثلاثاء، عن فريحات، قوله خلال مأدبة إفطار أقامتها القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أمس لعدد من المتقاعدين العسكريين في محافظات الشمال بأربد (شمال الأردن)، “إن داعش الاسم الكبير والمروع سيكون بعون الله حلماً منتهياً وزائلاً وهو الآن محاصر في العراق وسوريا وأعداده لا تتجاوز تعداد قرية صغيرة”.
وأضاف “سنضرب بيد من حديد ونكافح كل أشكال الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات التي استخدمها المتطرفون مع الإشاعات (الشائعات) والإعلام سلاحاً أخر يحاولون من خلاله تفتيت بناء المجتمعات وتلاحمها وبث الفوضى والشك بين أبنائها”.
وشدد فريحات على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية جاهزون وبكل قوة ومعنوية عالية للتعامل بأقصى درجات الردع لأي جهة كانت تحاول المس بأمن الأردن أو تجاوز حدوده، لافتا إلى أن جميع وحدات وتشكيلات الجيش الأردني على أعلى درجة من الجاهزية والاستعداد لحماية الأردن والمحافظة على أمنه واستقراره.
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