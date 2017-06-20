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اختطاف صحفيين هولنديين اثنين على يد المتمردين بكولومبيا
الجيش الكولومبي

اختطاف صحفيين هولنديين اثنين على يد المتمردين بكولومبيا

2017-06-20 14:37:21
محيط: أ. ش. أ

أعلن الجيش الكولومبي أن متمردي جماعة جيش التحرير الوطني اختطفوا صحفيين هولنديين اثنين بمنطقة مضطربة بشمال شرق البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الصحفي ديرك بولت والمصور يوجينو فولندر اختطفا أمس الاثنين بمنطقة كاتاتومبو، فيما لم تؤكد وزارة الخارجية الهولندية أو القناة التي يعمل بها الصحفيان الأسماء بشكل رسمي.

وأوضحت وزارة الخارجية على لسان متحدثتها الرسمية دافني كريمانس أن الحادث يمثل أولوية كبرى لدى الوزارة.

كما أكد قادة جيش التحرير الوطني المشاركين في المفاوضات مع الحكومة أنهم يفحصون التقارير التي تفيد خطف الصحفيين، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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