نفذت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن، شملت أهدافهم في صرواح والحديدة وتعز وجنوب صنعاء، وأسفرت عن مقتل عدد من الانقلابيين.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن الغارات استهدفت مخزن أسلحة، تابع لميلشيات الحوثيين وصالح في مديرية الصرواح، علاوة على مواقع آخرى في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة؛ أسفرت عن مقتل عدد من ميليشيات الحوثي وصالح، فيما أصيب 10 آخرون عند مدخل مدينة” ذمار” جنوبى صنعاء.