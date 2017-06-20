 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 03:44 مساءً
روابط سريعة
مسئول روسي: لا تأكيدات حتى الآن على مقتل زعيم تنظيم «داعش»
ابو بكر البغدادي حليفة داعش

مسئول روسي: لا تأكيدات حتى الآن على مقتل زعيم تنظيم «داعش»

2017-06-20 14:31:43
محيط: أ. ش. أ

أعلن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه لا تتوفر حتى الآن تأكيدات على تصفية زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي بإحدى الغارات الروسية على الرقة في مايو الماضي.

وقال جاتيلوف، خلال تصريحات اليوم الثلاثاء: “لا تأكيدات حتى الآن لهذا الموضوع “.

وكان وزارة الدفاع الروسية رجحت يوم الجمعة الماضية مقتل البغدادي في إحدى غاراتها على الرقة، وأشارت إلى أنها تعمل على التأكد من صحة معلومات، تشير إلى أن زعيم “داعش” كان حاضرا في اجتماع لقادة التنظيم الإرهابي، عندما استهدفته طائرات حربية روسية على المشارف الجنوبية للرقة فجر 28 مايو الماضي.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال من جانبه: إنه لا يوجد تأكيد مطلق لديه على مقتل البغدادي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3