مسئول روسي: لا تأكيدات حتى الآن على مقتل زعيم تنظيم «داعش»

أعلن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه لا تتوفر حتى الآن تأكيدات على تصفية زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي بإحدى الغارات الروسية على الرقة في مايو الماضي.

وقال جاتيلوف، خلال تصريحات اليوم الثلاثاء: “لا تأكيدات حتى الآن لهذا الموضوع “.

وكان وزارة الدفاع الروسية رجحت يوم الجمعة الماضية مقتل البغدادي في إحدى غاراتها على الرقة، وأشارت إلى أنها تعمل على التأكد من صحة معلومات، تشير إلى أن زعيم “داعش” كان حاضرا في اجتماع لقادة التنظيم الإرهابي، عندما استهدفته طائرات حربية روسية على المشارف الجنوبية للرقة فجر 28 مايو الماضي.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال من جانبه: إنه لا يوجد تأكيد مطلق لديه على مقتل البغدادي.