أعلن مسئول محلي في أفغانستان مقتل ما لا يقل عن 8 حراس أمنيين وإصابة اثنين أخرين جراء فتح مسلحي حركة طالبان النار عليهم في ولاية “بروان” شمالي البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدثة باسم حاكم الولاية وحيدة شاهكار قولها إنه تم مهاجمة الحراس مساء أمس وهم في طريقهم إلى العمل بمطار “بجرام” الذي يعد القاعدة العسكرية الأمريكية الرئيسية في أفغانستان، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يجرى حاليا التحقيق في إطلاق النار.

بدوره، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد - في بيان - مسئولية الحركة عن إطلاق النار.

جدير بالذكر أن المتمردين صعدوا من هجماتهم ضد قوات الأمن الأفغانية، كما تحاول مجموعة تابعة لتنظيم “داعش” توسيع انتشارها في البلاد من خلال شن هجمات واسعة النطاق في جميع أنحاء أفغانستان.