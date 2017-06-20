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أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات
البورصة المصرية

أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

2017-06-20 14:56:10
وكالات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء  وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2ر688 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 4ر534 مليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي إكس30/ بنسبة 69ر0% ليبلغ مستوى 55ر13415 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنحو 93ر0% ليبلغ مستوى 1ر628 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 01ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 86ر1472 نقطة.

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