أكد يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أنه قد تم ضغط المصاريف والتكاليف في صناعة الإنتاج المحلي مراعاة للمستهلك المصري، موضحا أن الإنتاج المحلي قد ارتفع أسعارها خلال الفترة الماضية 70 %.

وأشار زنانيري من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن الفترة الماضية شهدت ركود في الأسواق نتيجة ضعف القوة الشرائية بنسب شراء لا تتعدى الـ10 %، ونفى أن يتم زيادة الأسعار تزامنا مع اقتراب حلول عيد الفطر.

وأعلن أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت انتعاش قليلة في الأسواق، وقال: “هذا الانتعاش حميد ولكنه ليس المرجو أو كافي للتعويض عن ما سبق”، مشيرا إلى أن يقل عن معدلاته السابقة بنسبة 30 %.

وأضاف أن المنتج المستورد قد شهد ارتفاع في الأسعار بنسب تتعدى الـ150 % بسبب تعويم الدولار، معربا عن أمله في أن يتم “تبدير” موسم الأوكازيون من سبتمبر إلى نصف شهر أغسطس.