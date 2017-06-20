صرح نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، اليوم الثلاثاء، بأن مشاركة المعارضة السورية المسلحة في اجتماع “أستانة” المقرر عقده في 4-5 يوليو المقبل، يعتمد على إرادتها السياسية.

وقال جاتيلوف - في تصريح للصحفيين في هذا الشأن، وفق ما نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء، اليوم - :”تأتي (المعارضة المسلحة) إلى أستانة أو لا يأتون، هذا يعتمد على الإرادة السياسية والرغبة في المشاركة بعملية التسوية بين السوريين”.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الأشخاص المدعوين هم أنفسهم الذين شاركوا في الجولات السابقة.

وقال جاتيلوف، مجيبا عن سؤال حول ما اذا سيشارك الأمريكيون في أستانة: “نأمل بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة في هذا الاجتماع القادم حول سوريا في أستانة، بصفة مراقب”، مشيرا إلى أن واشنطن لطالما شاركت في الجولات السابقة بهذه الصفة.

وكان نائب وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، قد أكد في وقت سابق من اليوم دعوة الحكومة السورية وممثلي المعارضة السورية لحضور اجتماعات أستانة المقرر عقدها يومي 4 و 5 يوليو.

وأشار جاتيلوف إلى أن عملية الاتفاق على مستوى الخبراء للإشراف على مناطق خفض التصعيد في سوريا لا تزال مستمرة.

وقال ردا على سؤال، عن خلافات مع تركيا حول مناطق خفض التصعيد: “العملية جارية على مستوى الخبراء، الاتفاق على مناطق خفض التصعيد، وبذلك فإن كل شيء يسير على ما يرام”.

وأضاف أنه حتى الآن، لا يوجد تأكيد بشأن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وقال مجيبا عن سؤال في هذا الشأن: “لا تأكيدات”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها تتحقق عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم التنظيم، في غارة للطيران الروسي جنوب الرقة السورية، يوم 28 مايو الماضي.