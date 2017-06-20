الصين وكوريا الجنوبية تتعهدان بالسعى لتحسين العلاقات2017-06-20 14:05:54
تعهدت الصين وكوريا الجنوبية بالسعى لتحسين العلاقات الثنائية خلال جلسة الحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى بين وزارتى خارجية البلدين التى عقدت ببكين اليوم الثلاثاء.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال عضو مجلس الدولة الصيني يانج جيه تشي خلال اجتماع مع النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية ليم سونج- نام اليوم، إن بكين تأمل أن تظهر سول إرادة سياسية وإصرار والتزام بتعهداتها وأن تعمل مع الصين للتعامل بشكل مناسب مع القضايا المعنية لتحسين العلاقات في أسرع وقت ممكن.
وجاءت زيارة ليم في مرحلة حرجة للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب خطوات اقامة الدرع الصاروخى الامريكى “ثاد” على اراضي كوريا الجنوبية.
وقال يانج إنه يتعين على البلدين الالتزام بالتعاون الودي واحترام مصالح بعضهما البعض الأساسية.
وقال ليم نقلا عن رئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جاي-ان إن بلاده تأمل في تحسن العلاقات مع الصين.
وأضاف أن هذا العام يمثل الذكرى الـ25 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وبلاده حيث تأمل سول أن تستغل هذه الفرصة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الصين.
ويقوم ليم الذي عمل كرئيس وفد كوريا الجنوبية في المحادثات السداسية الخاصة بالقضية النووية الكورية، بزيارة بكين لرئاسة جلسة الحوار الاستراتيجي الثامن رفيع المستوى بين البلدين مع نائب وزير الخارجية الصيني تشانج يه سوي.
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