وافقت لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين يتم بمقتضاها الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

وشملت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها: الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (أبكس إنيرجي انترناشيونال القابضة) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية، والترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (أبكس إنيرجي انترناشيونال القابضة) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.

كما شملت مشروعات القوانين الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (شل ايجيبت إن.في) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية، والترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية.

وشملت، أيضا، الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية، والترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ميرلون الفيوم للبترول” لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.