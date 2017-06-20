أكد الدكتور تامر حامد مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن العلاج على نفقة الدولة أحد أولويات الوزارة، وأن وزارة الصحة تسعى دائما لتلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ لمناقشة طلبي إحاطة من النائب أحمد عبد اللطيف بشأن عدم كفاية المبلغ المقرر لقرارات العلاج على نفقة الدولة، والنائب أشرف عزيز إسكندر بشأن رفض بعض المستشفيات تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشار حامد إلى أن الخلل الذي لحق بقيمة العلاج على نفقة الدولة جاء نتيجة التغير في سعر صرف العملات الأجنبية، والذي أدى بدوره إلى تغيير مطرد في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.