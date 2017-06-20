اعتمد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع بامتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم /الأحد/ الماضي، كالأتي: عدد أوراق العينة 10777 كراسة امتحان، نجح منهم 9673 طالبا بنسبة نجاح بلغت 89.8%، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2015/2016 89.55%.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية بلغ 169 طالبا من اجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي: حصول 1499 طالبا على شريحة من 90% إلى أقل من 100% وذلك بنسبة بلغت 15.50% من اجمالي العينة.

كما حصل 2076 طالبا على شريحة من 80% إلى أقل من 90% بنسبة بلغت 21.46% من اجمالي العينة.

وحصل 2172 طالبا على شريحة من 70% إلى أقل من 80% بنسبة بلغت 22.45% من إجمالي العينة.