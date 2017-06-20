8ر89% نتيجة العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع بالثانوية العامة2017-06-20 13:57:51
اعتمد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع بامتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.
وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم /الأحد/ الماضي، كالأتي: عدد أوراق العينة 10777 كراسة امتحان، نجح منهم 9673 طالبا بنسبة نجاح بلغت 89.8%، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2015/2016 89.55%.
جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية بلغ 169 طالبا من اجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي: حصول 1499 طالبا على شريحة من 90% إلى أقل من 100% وذلك بنسبة بلغت 15.50% من اجمالي العينة.
كما حصل 2076 طالبا على شريحة من 80% إلى أقل من 90% بنسبة بلغت 21.46% من اجمالي العينة.
وحصل 2172 طالبا على شريحة من 70% إلى أقل من 80% بنسبة بلغت 22.45% من إجمالي العينة.
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
لغز لقاءات "مايكل فلين" السرية في السعودية!
قالت القناة التلفزيونية الأمريكية “ABC ” إن مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي السابق مايكل فلين أخفى أسماء المسؤولين الأجانب الذين التقى بهم خلال سبع سنين. ...Tue, 20 Jun 2017 09:06:03 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT