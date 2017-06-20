أفاد مصدر امني فرنسي اليوم الثلاثاء بأن الشرطة عثرت على مخزون من الأسلحة” في منزل منفذ محاولة الهجوم فى الشانزيليزيه.

واضاف المصدر انه تم التحفظ على تسعة اسلحة من بينها ثلاثة مرخصة و هي مسدسين “سيج-سوير” 9 ملم و “جلوك” 9 ملم و بندقية من طراز “كلاشنيكوف”.

كما اكد انه تم توقيف أمس الاثنين اربعة افراد من عائلة منفذ محاولة الاعتداء الذي توفى متأثرا بجروحه بعد ان عمد صدم ﺸﺎﺣﻨﺔ للشرطة و المدعو “أدم الجزيري” (31 عاما) و هو فرنسي من أصول تونسية.

واضاف المصدر أن هؤلاء الاشخاص تم احتجازهم رهن التحقيق و هم والد المهاجم و شقيقه و زوجة شقيقه و زوجته السابقة.

وكانت سيارة مليئة باسطوانات غاز قد صدمت حافلة للشرطة في الشانزليزيه ما أدى الى اشتعال النار في السيارة ومقتل سائقها، وهو إسلامي متشدد معروف لدى أجهزة الأمن، في “اعتداء فاشل” بحسب السلطات.

والهجوم نفذه إسلامي منحدر من عائلة سلفية يبلغ من العمر 31 عاما وموضع مراقبة من أجهزة الأمن التي سبق لها وأن أدرجت اسمه على قوائم “آس” للأشخاص المحتمل أن يشكلوا “خطرا على أمن الدولة” بسبب انتمائه إلى “تيار إسلامي راديكالي”، وفق مصادر متطابقة.