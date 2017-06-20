تقدم دار سوثبي للمزادات أول لوحة لإندي وارهول يجسد فيها صورته (سيلفي)، حيث تعرضها للبيع بسعر ابتدائي 5-7 مليون جنيه إسترليني (6.3-8.9 مليون دولار).

هذا ويقام المزاد في لندن، يوم الأربعاء 28 يونيو، بعد 30 عاما من وفاة الرسام.

أبدع إندي وارهول هذا العمل عندما بلغ 35 من عمره، وقد اشتهر برسم “قوارير كوكاكولا الخضراء”، “علبة حساء كامبل” وبلوحاته لنجمات السينما الأمريكية قبل ذلك الحين.

قالت إيما بايكر، المختصة في الفن المعاصر في دار سوثبي - بحسب روسيا اليوم - : “ظهرت شخصية، إندي وارهول، الفذة عندما رسم صورته”، علما بأن أول صورة ذاتية له ظهرت بعد أن حاول وكيل أعماله إقناعه بأن ينظر إلى نفسه قائلا: “الناس يريدون رؤيتك”.

وأضافت بايكر أن “وارهول الذي تنبأ بأنه سيكون بإمكان أي شخص أن يشتهر عالميا خلال 15 دقيقة مستقبلا، وجه اهتمامه آنذاك إلى تجسيد صورته”.

يعتبر إندي وارهول الذي أبدع صورا لمارلين مونرو، وليزا مينيلي، وجيمي كارتر، شخصية أسطورية في تاريخ فن البوب. وتبقى لوحاته الفنية من بين أعمال الرسامين المعاصرين الأكثر مبيعا.

بيعت صورة وارهول الذاتية التي رسمها عام 1963-1964 بـ38.4 مليون دولار، في مزاد أقامته دار كريستي في نيويورك، في مايو عام 2011، بينما بيعت لوحته التي أبدع فيها قارورة كوكا كولا بـ57.2 مليون دولار، في مزاد عام 2013.