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دبلوماسي روسي: لا خلافات مع أنقرة بشأن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا
جينادي جاتيلوف

دبلوماسي روسي: لا خلافات مع أنقرة بشأن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

2017-06-20 13:45:52
أ ش أ

نفى نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، وجود أي خلاف في مواقف موسكو وأنقرة حول تحديد مناطق تخفيف التوتر الأربع بسوريا، مؤكدا أن العمل في هذا السياق يجري بشكل منتظم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن جاتيلوف قوله اليوم الثلاثاء “لم أسمع عن وجود أي خلافات بيننا وبين تركيا، والعملية تجري على مستوى الخبراء ويستمر العمل على تنسيق مناطق تخفيف التوتر”.
وأضاف: “ننتظر أن تبقى قائمة المشاركين في المفاوضات بلا تعديل”، لافتا إلى أن حضور ممثلي المعارضة السورية المسلحة مرتبط بإرادتهم السياسية ورغبتهم، مؤكدا أن موسكو تأمل في أن تواصل واشنطن المشاركة في عملية أستانة بصفة مراقب.

وجاء نفي الدبلوماسي الروسي ردا على سؤال حول تقارير تحدثت عن خلافات بين تركيا وروسيا أدت إلى تأجيل الجولة القادمة من مفاوضات أستانة الخاصة بتثبيت الهدنة في سوريا إلى أوائل يوليو المقبل.

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