صدر حديثا عن “كتاب اليوم الطبى ” الصادر عن أخبار اليوم ، كتاب ” 65 نصيحة طبية ذهبية” روشتة لحياة سعيدة ، تأليف د. جمال العطار .

فى كل عائلة ستجد هناك من يقوم متطوعاً بدور الطبيب الفاهم الناصح، و الآن وفى زمن «السوشيال ميديا» أصبحت المشكلة أكبر، وأكثر خطورة.. سيل من النصائح الطبية.. هذه تنصحك بشىء، والأخرى تنصحك بتجنبه.. هذه تأخذك أقصى اليمين فى موضوع معين وتلك تأخذك فى الاتجاه المعاكس تماماً.. ويستخدمون كل وسائل الترويج لأفكارهم.

هؤلاء دخلوا من باب نصائح الرشاقة والقوام الجميل الذى تبحث عنه حواء، وانتقلوا سريعاً إلى كل شىء فى حياتنا..

هذا ينصح بشرب الماء الدافىء على الريق مع ملعقتى خل وذاك يقول لك أن هذا يدمر الكبد..

هذا يحذرك من شرب الماء أثناء تناول الطعام وذاك يقسم أنه يسبب «الكرش».

لذا فى الكتاب الذى نحن بصدده الآن يسعى الدكتور جمال على العطار إلى تقديم روشتة للحياة السعيدة من خلال تقديم 65 نصيحة طبية مستقرة ، فعندما يتعلق المر بصحتك

«اسأل طبيب.. ولا تسأل مجرب».