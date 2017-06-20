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مقتل 3400 شخص في الصراع بين حكومة الكونغو والميلشيات خلال 8 أشهر
الجيش الكونغولي

مقتل 3400 شخص في الصراع بين حكومة الكونغو والميلشيات خلال 8 أشهر

2017-06-20 13:42:34
أ ش أ

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن نحو 3 آلاف و400 شخص لقوا مصرعهم، خلال المواجهات بين القوات الحكومية والميلشيات المناهضة لها، منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت الكنيسة، في تقرير استند إلى مصادر كنسية محلية، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الثلاثاء أن الجيش الكونغولي مسؤول عن تدمير 10 قرى، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وأكدت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن المئات قتلوا في أعمال العنف، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش.

وتعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية على امتداد عشرات السنين، اضطرابات سياسية واشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية وميلشيات.

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