البيت الفني يستقبل جمهور العيد بـ ١٢ مسرحية2017-06-20 13:40:19
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن مسارح الدولة استعدت لاستقبال الجمهور من ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالقاهرة والإسكندرية ب ١٢ عرض مسرحي ، سبق أن لاقت نجاحا جماهيرا كبيرا خلال فترة عرضها في المواسم الأخيرة .
وفي سياق متصل قال الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومى أن ” ليلة من ألف ليلة” بطولة النجم يحيى الفخرانى، من إخراج محسن حلمى ، تعود من جديد لتنير القومى ابتداء من ثانى أيام العيد فى تمام التاسعة مساء ، و تستمر لمدة شهر ، بينما أكد الفنان اشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث أن ” قواعد العشق 40” من إخراج عادل حسان تستكمل عروضها على مسرح السلام ابتداء من ثانى أيام العيد فى تمام التاسعة مساء و لمدة شهر.
أما الفنان أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدى فيستقبل عيد الفطر بعرضين على مسرح ميامى يعرضان فى نفس اليوم و هما “ميتين من الضحك” من إخراج فاطمة بيومى ماتينيه فى تمام السابعة و النصف مساء ، و “العسل عسل” من إخراج إيميل شوقى سواريه فى تمام التاسعة و النصف مساء .
و قال الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد أن الفرقة تستعد لإعادة عرض ” لعبة العراف” من إخراج عمر الشحات ابتداء من ثانى أيام العيد فى تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.
و أضاف الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة أن المسرح يستعد لعيد الفطر بعرضين حققا نجاحا جماهيريا و نقديا كبيرا ابتداء من الخميس 29 يونيو و هما ” الجلسة – شغل عفاريت” من إخراج مناضل عنتر على قاعة صلاح عبد الصبور فى تمام السابعة مساءا و” يوم أن قتلوا الغناء” من إخراج تامر كرم، فى تمام التاسعة مساء على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة.
و تستعد فرقة مسرح الساحة لعيد الفطر بعرض ” دكتوراه فى الحب ” من إخراج ماهر سليم ، و قال الفنان عصام الشويخ مدير الفرقة أن العرض يبدأ من ثانى أيام عيد الفطر بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب فى تمام التاسعة مساء.
و للأطفال يقول الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس أن الفرقة تقدم ابتداء من ثانى أيام العيد ” صحصح لما ينجح” ، أشعار صلاح جاهين و إخراج صلاح السقا، أما فرقة المسرح القومى للأطفال فقال الفنان حسن يوسف مدير الفرقة أن المسرح يستقبل العيد بعرض ” سنووايت” من إخراج محسن رزق ابتداء من ثانى أيام العيد على مسرح متروبول بالعتبة.
و بالاسكندرية تضع فرقة مسرح الإسكندرية اللمسات الأخيرة لعروض العيد ، و يقول الفنان ايهاب مبروك مدير الفرقة انها تستقبل العيد بعرضين هما ” شيكو أمير الغابة” إخراج ريهام عبد الحميد، و ” رحلة نور” من إخراج جمال ياقوت ابتداءا من ثانى أيام العيد على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى.
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