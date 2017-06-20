مقتل وإصابة 30 متظاهرا خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط كابول2017-06-20 13:39:27
قتل عدد من المتظاهرين في العاصمة الأفغانية كابول، وأصيب 27 أخرون خلال اشتباكات اندلعت أمس الاثنين مع قوات الأمن الأفغانية.
ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية عن أعضاء حركة “صحوة من أجل التغيير” المشاركة في الاعتصامات ضد الحكومة الأفغانية، قولهم إن اثنين من المتظاهرين لقيا مصرعهما وأصيب 27 آخرون خلال الاشتباكات الأخيرة.
وزعمت الحركة أن قوات الأمن ألقت القبض على 11 متظاهرا خلال محاولة إزالة خيام أقامها المتظاهرون وسط كابول.
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، في وقت سابق، مقتل متظاهر واحد خلال الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية مع قوات الأمن.
ووعد عبد الله أمام تجمع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دقيق في الحادث، مشددا على ضرورة أن تتحلى قوات الأمن بضبط النفس حين تعاملها مع مثل هذه المواقف.
ووفقا لتقارير، فقد تم نشر العديد من قوات الأمن وسط كابول لإزالة خيام أقامها متظاهرون عقب تظاهرات عنيفة مطلع هذا الشهر، والتي قتل وأصيب خلالها العديد من الأشخاص.
وتحولت الاحتجاجات حينها إلى أعمال عنف حيث كان المشاركون في التجمع يحاولون الاقتراب من قصر الرئاسة للمطالبة باستقالة قادة الحكومة ومسئولين أمنيين في أعقاب التفجيرات المميتة التي ضربت مدينة كابول.
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