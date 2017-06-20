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القوات العراقية تقتل 27 إرهابيا وتدمر 3 سيارات مفخخة بالساحل الأيمن للموصل
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القوات العراقية تقتل 27 إرهابيا وتدمر 3 سيارات مفخخة بالساحل الأيمن للموصل

2017-06-20 13:27:16
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أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن قطاعات الشرطة تواصل تطهير الأزقة والمنازل فى المحور الجنوبى بالموصل، مؤكدا أن القوات تتقوم باتجاه الأهداف المخطط لها فى المدينة القديمة.

وقال الفريق رائد جودت شوكت، فى بيان صحفى، إن قوات الشرطة الاتحادية بإسناد خطة نارية كثيفة من الأسلحة المتوسطة والقاذفات المحمولة قتلت 27 إرهابيا ودمرت 3 سيارات مفخخة و3 دراجات نارية.

وأوضح أن قوات الشرطة الاتحادية وصلت إلى حافة نهر الفرات فى المحور الشمالى للموصل، مؤكدا أنها تفرض حصارا على مستشفى الجمهورى فى حى الشفاء بالساحل الأيمن للموصل.

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