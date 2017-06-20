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وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنيء مفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك
أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية في مصر

وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنيء مفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

2017-06-20 13:24:30
وكالات

قدم وفد من الكنيسة الإنجيلية المصرية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، التهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأكد مفتي الجمهورية أن تلك البادرة المليئة بالمحبة والود هي خير مثال على وحدة الشعب المصري بجناحيه المسلمين والمسيحيين، والتي تعد سدا منيعا يحول دون كيد من يريدون الفرقة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، ويعطي مثالا يحتذى به للأمم بأن الشعب المصري يد واحدة يتشاركون سويا في كل شيء.
وتقدم فضيلة المفتي بالشكر للوفد .. مشيدا بهذه الروح الطيبة، وأضاف - خلال اللقاء - أن مثل هذه الزيارات تؤكد أن المصريين يجمعهم مصير واحد وتحكمهم مباديء المواطنة وسيادة القانون والعيش المشترك.
من جانبه، هنأ القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فضيلة المفتي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هذه المناسبات تزيد من ترابط المصريين ووحدتهم، وتبين لأعداء الوطن أنه لا مجال للتفريق بين المصريين بدعوى الطائفية، فجميعنا أبناء وطن واحد نتشارك في بنائه ورفعته.
وأشاد وفد الطائفة الإنجيلية بالدور الذي يقوم به فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية لإرساء دعائم التعايش والسلم المجتمعي، ومحاربة التطرف والإرهاب والطائفية في المجتمع المصري، متمنيا أن تحل الأعياد على مصر في سلم وأمان.

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