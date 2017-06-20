ذكرت صحيفة “إزفيستيا” الروسية في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ أن وزارة الدفاع الروسية بدأت نشر وحدات محطات رادار جديدة على أراضيها ، قادرة على رصد الصواريخ المجنحة على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات.

وتشير الصحيفة إلى أن المحطات الرادارية الجديدة هي من طراز “فورونيج – في بي”، التي يمكنها كشف الأهداف وتزويد أنظمة الدفاع الجوي “إس–300” و”إس–400” و”إس–500” بإحداثياتها.

وأوضحت “إزفيستيا” أن هذه الوحدات الرادارية الجديدة يجري نشرها على أرضية المحطات العاملة من طراز “فورونيج”، والمتخصصة في الإنذار المبكر عن هجمات صاروخية. وأن تحديث محطات الرادار الحالية لا يتطلب إلا تزويدها بهوائي إضافي وتركيب عدة وحدات من المعدات الجديدة، ولفتت إلى أن محطات رادار من طراز “فورونيج” تعمل في الوقت الراهن في جميع مناطق روسيا.