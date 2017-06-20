قالت صحيفة “الشروق” التونسية، إن اجتماعا سريا عقد بتونس ضمن عدة اجتماعات لم يعلن عنها مسبقا للعلن، جمع وفدا من القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى برئاسة العقيد أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسمها مع وفد كبير من حركة نداء تونس يترأسه المدير التنفيذى للحركة حافظ قايد السبسى.

وأوضحت الصحيفة أن تقارير إعلامية ليبية أشارت إلى أن من بين المسائل التى تطرق لها الاجتماع هى الأنشطة القطرية التى تستهدف ليبيا انطلاقا من تونس إضافة، لعلاقات عبد الحكيم بلحاج مع أطراف تونسية على رأسهم رجل الأعمال المثير للجدل شفيق جراية الذى تم اعتقاله لاحقا بعد عودته من حضور اجتماع فى جنيف وصفته السلطات التونسية بالمشبوه فيما يواجه تهما أمام القضاء العسكرى تتعلق بالتآمر على أمن الدولة بالتعاون مع طرف أجنبى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسمارى زار تونس مؤخرا أكثر من ثلاث مرات اجتمع خلالها بعدد من الشخصيات التونسية فى المجالات الأمنية والسياسية والبرلمانية والإعلامية من مختلف الشرائح كما التقى كذلك عددا من رجال الأعمال الفاعلين.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر ليبى خاص مقرب من الاجتماع أنه جرى فى مقر حركة نداء تونس وبحضور قنصل ليبيا بمدينة صفاقس البهلول الصيد إلا أنه تحفظ عن الكشف عن بعض الشخصيات الأخرى من الوفدين التى حضرت الاجتماع لحساسية مناصبهم.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع حضره، برهان بسيس من المكتب السياسى للحركة كما حضر مكتبها القانونى وكوادر أخرى قيادية بها، فيما تحفظ المصدر عن وقت عقد هذا الاجتماع مكتفيا بالقول إنه كان قبل شهر رمضان الجارى.

وأصدر القيادى فى نداء تونس برهان بسيس توضيحا حول الاجتماع الذى جمع قيادات النداء بقيادات عليا من الجيش الليبى، حيث أكد أن وفدا يتقدمه القنصل الليبى بصفاقس كان قد زارهم فى مقر نداء تونس خلال شهر إبريل الماضى، “طالبا لقاء قيادة الحزب ضمن جولة يقوم بها وفد ممثل لبرلمان طبرق لعرض وجهة نظره تجاه الوضع فى ليبيا على مختلف الأحزاب ووسائل الإعلام المؤثرة فى تونس وذلك فى سياق المبادرة الرئاسية التونسية المعروضة حينها”.

وأضاف بسيس “استقبلنا الوفد الليبى بمقر الحزب فى إطار التقليد المعتاد لنشاط الحزب على مستوى العلاقات الخارجية”، متابعا “كان من ضمن الوفد الليبى أحمد المسمارى الذى عرض علينا صورة عن الوضع فى ليبيا فى سياق الحرب على الإرهاب وبسط أمامنا قراءته لتطور الأوضاع فى ليبيا، راجيا أن يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للوساطة لحل النزاع فى ليبيا، وقد تحدث مفوضا عن برلمان طبرق وباعتباره ممثلا لخليفة حفتر قائد عام للجيش الليبى”.