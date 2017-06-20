الجيش الليبى يكشف لحزب "السبسى" أنشطة قطر الإرهابية بتونس2017-06-20 13:21:26
قالت صحيفة “الشروق” التونسية، إن اجتماعا سريا عقد بتونس ضمن عدة اجتماعات لم يعلن عنها مسبقا للعلن، جمع وفدا من القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى برئاسة العقيد أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسمها مع وفد كبير من حركة نداء تونس يترأسه المدير التنفيذى للحركة حافظ قايد السبسى.
وأوضحت الصحيفة أن تقارير إعلامية ليبية أشارت إلى أن من بين المسائل التى تطرق لها الاجتماع هى الأنشطة القطرية التى تستهدف ليبيا انطلاقا من تونس إضافة، لعلاقات عبد الحكيم بلحاج مع أطراف تونسية على رأسهم رجل الأعمال المثير للجدل شفيق جراية الذى تم اعتقاله لاحقا بعد عودته من حضور اجتماع فى جنيف وصفته السلطات التونسية بالمشبوه فيما يواجه تهما أمام القضاء العسكرى تتعلق بالتآمر على أمن الدولة بالتعاون مع طرف أجنبى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسمارى زار تونس مؤخرا أكثر من ثلاث مرات اجتمع خلالها بعدد من الشخصيات التونسية فى المجالات الأمنية والسياسية والبرلمانية والإعلامية من مختلف الشرائح كما التقى كذلك عددا من رجال الأعمال الفاعلين.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر ليبى خاص مقرب من الاجتماع أنه جرى فى مقر حركة نداء تونس وبحضور قنصل ليبيا بمدينة صفاقس البهلول الصيد إلا أنه تحفظ عن الكشف عن بعض الشخصيات الأخرى من الوفدين التى حضرت الاجتماع لحساسية مناصبهم.
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع حضره، برهان بسيس من المكتب السياسى للحركة كما حضر مكتبها القانونى وكوادر أخرى قيادية بها، فيما تحفظ المصدر عن وقت عقد هذا الاجتماع مكتفيا بالقول إنه كان قبل شهر رمضان الجارى.
وأصدر القيادى فى نداء تونس برهان بسيس توضيحا حول الاجتماع الذى جمع قيادات النداء بقيادات عليا من الجيش الليبى، حيث أكد أن وفدا يتقدمه القنصل الليبى بصفاقس كان قد زارهم فى مقر نداء تونس خلال شهر إبريل الماضى، “طالبا لقاء قيادة الحزب ضمن جولة يقوم بها وفد ممثل لبرلمان طبرق لعرض وجهة نظره تجاه الوضع فى ليبيا على مختلف الأحزاب ووسائل الإعلام المؤثرة فى تونس وذلك فى سياق المبادرة الرئاسية التونسية المعروضة حينها”.
وأضاف بسيس “استقبلنا الوفد الليبى بمقر الحزب فى إطار التقليد المعتاد لنشاط الحزب على مستوى العلاقات الخارجية”، متابعا “كان من ضمن الوفد الليبى أحمد المسمارى الذى عرض علينا صورة عن الوضع فى ليبيا فى سياق الحرب على الإرهاب وبسط أمامنا قراءته لتطور الأوضاع فى ليبيا، راجيا أن يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للوساطة لحل النزاع فى ليبيا، وقد تحدث مفوضا عن برلمان طبرق وباعتباره ممثلا لخليفة حفتر قائد عام للجيش الليبى”.
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
لغز لقاءات "مايكل فلين" السرية في السعودية!
قالت القناة التلفزيونية الأمريكية “ABC ” إن مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي السابق مايكل فلين أخفى أسماء المسؤولين الأجانب الذين التقى بهم خلال سبع سنين. ...Tue, 20 Jun 2017 09:06:03 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT