قام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، والفريق أحمد فاضل الرئيس السابق لهيئة قناة السويس برفع العلم المصري علي سفينة الخدمات البترولية الجديدة “أحمد فاضل” .

جاء ذلك في حضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس طارق الملا وزير البترول واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء احمد حامد محافظ السويس .

وقال مميش في كلمة له خلال الاحتفال بتدشين سفينة الامداد العملاقة أحمد فاضل ” أننا نشهد نهضة مصرية حديثة في كل بقعة من بقاع أرض الوطن في كافة مجالات الحياة .. نحن نسارع الزمن وعلى الوعد والعمل من اجل تطوير وتحديث امكانات هيئة قناة السويس في خدمة الملاحة البحرية الاقليمية والعالمية، وخدمة الجنس البشري في كل مكان، مصر هي أم الدنيا على مدار التاريخ، وستظل أم الدنيا”.

ونوه الفريق مميش إلى أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية الرشيدة لتطوير هيئة قناة السويس، انضمت إليهم سفينة “أحمد فضل” لتضيف لامكانيات الهيئة للعمل في مجالات خدمة الغاز والبترول والتعاون من خلال وزارة البترول مع الشركات

العالمية في هذا المجال والحفارات المتواجدة في البحر؛ لتقديم خدمة ملاحية متخصصة ولوجستية إضافية.

ووجه الفريق مميش الشكر لكل من ساهم في بناء وتجهيز هذه السفينة المصرية طبقا للمواصفات العالمية من العاملين في شركة التمساح لبناء السفن التابعة للهيئة، بالإضافة إلى القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلي التى تبذل الغالي والنفيس لتأمين المجري الملاحي لقناة السويس برا وبحرا وجوا.

وفي تصريحات صحفية خلال مراسم الاحتفال بتدشين السفينة -قال الفريق مميش إن السفينة الجديدة التي انضمت لأسطول هيئة قناة السويس بشركة التمساح لبناء السفن احدي شركات هيئة قناة حملت اسم الفريق “أحمد فاضل” رئيس الهيئة السابق.. عرفانا بفضله وإنجازاته التى قدمها خلال رئاسته لهيئة قناة السويس.

وأضاف أن السفينة الحديثة يحتاجها السوق المصرى بشدة، خاصة فى مجال استخراج البترول وأعمل الصيانة لحفارات البترول لتكون إضافة للقدرات المصرية وليست إضافة لشركة التمساح فقط.. موضحا أن السفينة الجديدة تعد أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات بالشرق الأوسط وكذلك هي من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول والوحدة تعمل بنظام / DP2/ والذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون الحاجة إلي رمي مخاطيف وقدرة ماكينات 9800 كيلووات.

وأشار إلى أنه تم بناء السفينة بترسانة جوانزو الصينية وقامت ببنائها شركة / CSSC / وهي من أكبر الشركات الصينية فى مجال بناء السفن ويبلغ طول السفينة 90 مترا وعرضه 8ر18 متر وحمولتها الكلية 4744 طنا ومجهزة بونش رئيسي حمولة 75 طنا ويعمل بخاصية/ AHC / مما يسمح بحمل أثقال تصل إلي 40 طنا و تثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر.

وأوضح أن السفينة تتميز بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل وكذلك تحتوي علي مهبط طائرات الهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو ومجهزة لحمل غواصات الكشف والتحكم في خطوط البترول تحت سطح البحر لعمق الفي متر ويتم التحكم فيها عن بعد ومجهزة لإعاشة 80 فردا وغرف اجتماعات لإدارة المشاريع البحرية بعرض البحر لمنصات البترول.