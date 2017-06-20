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رئيس الثانوية العامة: شاومينج استخدم الفوتو شوب لتزوير ورقة من "الديناميكا"
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب

رئيس الثانوية العامة: شاومينج استخدم الفوتو شوب لتزوير ورقة من "الديناميكا"

2017-06-20 13:20:04
وكالات

أكد رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أن صفحة الغش الإلكتروني “شاومينج” استخدمت برنامج الفوتو شوب لنشر ورقة مزورة من امتحان الديناميكا، ولا علاقة لها بالامتحان .
وقال حجازى - خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب امتحان مادة الديناميكا - إنه تم التوصل إلى طالب بالقليوبية قام بنشر سؤال من مادة الديناميكا على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم إعمال القانون .
ووجه تحذيرا لكل من يفكر في الإخلال بالعملية الامتحانية بأنه سيقع تحت طائلة القانون الجديد والذي غلظ العقوبات على المخالفين.

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