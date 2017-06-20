أكد رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أن صفحة الغش الإلكتروني “شاومينج” استخدمت برنامج الفوتو شوب لنشر ورقة مزورة من امتحان الديناميكا، ولا علاقة لها بالامتحان .

وقال حجازى - خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب امتحان مادة الديناميكا - إنه تم التوصل إلى طالب بالقليوبية قام بنشر سؤال من مادة الديناميكا على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم إعمال القانون .

ووجه تحذيرا لكل من يفكر في الإخلال بالعملية الامتحانية بأنه سيقع تحت طائلة القانون الجديد والذي غلظ العقوبات على المخالفين.