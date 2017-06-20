ليكون الثاني خلال أسبوع..قتيل في انفجار في بلدة شيعية في البحرين2017-06-20 13:18:35
قتل شخص في انفجار قنبلة في بلدة شيعية، في تفجير هو الثاني في ضواحي المنامة هذا الاسبوع، بحسب وزارة الداخلية البحرينية.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011، في خضم احداث “الربيع العربي”، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
ولم تحدد وزارة الداخلية البحرينية تاريخ حصول التفجير الاخير، الا انها اعلنت انها عثرت الاثنين على جثة تبين ان صاحبها قتل جراء تفجير.
واعلنت الوزارة ان “المعاينة والتحريات الأولية بشأن الجثة التي عثر عليها بمزرعة في قرية الحجر في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين 19 يونيو /حزيران 20117 تشير إلى أن سبب الوفاة انفجار قنبلة”.
كما اعلنت الوزارة ان الشرطة اعتقلت عدداً من الاشخاص لهم صلة بانفجار وقع ليل الاحد خارج المنامة وادى الى مقتل شرطي وجرح اثنين.
وجاء في بيان للوزارة أنه “تم القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في التفجير الإرهابي والذي وقع عند الساعة 10,25 من مساء أمس في قرية الدراز، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة اثنين آخرين، وذلك أثناء تأديتهم للواجب”.
وبلدة الدراز مسقط رأس الشيخ عيسى قاسم، اهم مرجعية للشيعة في البحرين.
وقُتل خمسة متظاهرين في البلدة عندما تدخلت الشرطة لتفريق اعتصام لمؤيدين لرجل الدين الشيعي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقررت السلطات في حزيران/يونيو الماضي اسقاط الجنسية عنه بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”.
كما حُكم على قاسم بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد ادانته “بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون” و”غسل الأموال” التي تم جمعها.
واصدر القضاء البحريني احكاماً بالسجن بحق عشرات المعارضين، بتهم لها علاقة بـ “الارهاب”.
وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية، التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة” قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات.
كما اصدر القضاء البحريني اواخر مايو /ايار حكماً قضى بحل جمعية “العمل الوطني الديموقراطي” (“وعد”) المعارضة.
وتفرض المنامة قيوداً صارمة على وسائل الاعلام الغربية في المملكة التي يتمركز فيها الاسطول الخامس الأمريكي.
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