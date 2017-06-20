أشاد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالدور الوطني لرجال القوات المسلحةالذين يواصلون الليل بالنهار ويثبتون كل يوم انهم علي قدر المسئولية التي يحملون امانتها في حماية الشعب المصري واقتلاعجذور الارهاب والتطرف ، مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة والإستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودهاالبرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر وأمنها القومي جاء ذلك خلال لقاؤه بعدد منالقادة والضباط والصف والصناع العسكريين والعاملين المدنيين وجنود قوات حرس الحدود وادارة الشرطة العسكرية وادارةالمركبات للقوات المسلحة ومشاركتهم تناول الافطار .

وأكد علي ان رجال القوات المسلحة بما يملكونة من انضباط ذاتي وحس وطني مخلص يدركون حجم المصاعب والتحديات التي تمربها مصر ، ويعملون بكل شجاعه واخلاص لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام للحفاظ علي امن الوطن واستقرارة ، والمساهمةبفاعلية في دعم مقومات التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في كافة ربوع مصر ، مشيرا الي ان رجال القواتالمسلحة والشرطة يمثلان السياج المنيع والدرع الواقي للمصريين بعطائم الممتد وتضحياتهم المخلصة مقدما التحية لارواحالشهداء ومصابي الحرب علي الارهاب ، مؤكدا أن الشعب المصرى يقدر الدور العظيم والمشرف الذى بذلوه طوال الفترة الماضية .

واثني القائد العام علي الجهد الذي يبذلة رجال المركبات للإرتقاء المستمر بقدرات الورش الإنتاجية والمصانع والمراكز التخصصيةالتابعة لادارة المركبات ودورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من التأمين الفني والصيانة والاصلاح وإنتاج قطع الغياروالصناعات المغذية للمركبات والمعدات الموجودة بالخدمة داخل التشكيلات والوحدات.

وكان الفريق اول صدقي صبحي قد التقي برجال هيئة الشئون المالية وهيئة القضاء العسكري وشاركهم تناول الافطار ، وأدار حواراًمع القادة والضباط استمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات ، مؤكدا ان الدولة المصرية ماضية بكل قوة علي محاربةالفساد ومواجهة التحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية المتراكمة عبر عقود وتستلزم تكاتف الجميع والعمل بكل جهد من اجلاستعادة مصر قدرتها وبناء مستقبل اكثر اشراقا وتطورا .

واشار القائد العام الي الجهد الذي تبذلة هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة في ترشيد الانفاق وتدبير مصادر التمويل الذاتيلمطالب واحتياجات القوات المسلحة تسير بخطوات ثابتة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وتوفير اوجه الرعاية للفرد المقاتل ،مؤكدا ان الانضباط والتخطيط الجيد هما اساس النجاح ،

وطالبهم بالعمل الدؤوب ومواكبة كل ماهو جديد من اجل تطوير الاداءوالوصول الي درجة الاحترافية في تنفيذ المهام ، كما اشاد برجال القضاء العسكري الذين يحملون أمانة العدل ويؤدون رسالتهمكأحد روافد القضاء المصري يعملون في نسيج واحد لحماية سيادة القانون وصون مقدرات وممتلكات الشعب المصري ومنجزاته.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين من رجال القواتالمسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في اداء المهام والواجبات المكلفين بها .

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .