شن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هجوما على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سلسلة تغريدات على “تويتر”.

وخاطب نتنياهو، رئيس فلسطين قائلا: “علّم أولادك السلام وليس الإرهاب”، زاعما أن الرئيس محمود عباس يسمم عقول الشباب الفلسطيني ضد إسرائيل.

وهجوم نتنياهو على الرئيس الفلسطيني جاء على خلفية إطلاق اسم الشهيد خالد نزال على دوار في جنين، قبل عدة أيام، وذلك بزعم أن نزال كان رئيس الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي خطط لتنفيذ عملية ‘معالوت/ترشيحا’ عام 1974، والتي قتل فيها 26 إسرائيليا.

كما هاجم نتنياهو الرئيس الفلسطيني على خلفية موقف حركة فتح من عملية القدس الأخيرة والتي قالت الحركة في بيان لها إن إعدام الشبان الثلاثة بدم بارد جريمة إسرائيلية.

وفي تغريدة أخرى قال نتنياهو: “الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول لكل العالم إنه يربي الأطفال الفلسطينيين على السلام، هذا كذب”.

وتابع: “إطلاق اسم قاتل لكثيرين على دوار عام يعلّم الفلسطينيين الصغار على قتل الإسرائيليين، وهذا عكس السلام”، على حد زعمه.